В Тюмени у девушки в руках загорелась сумочка из-за портативной зарядки

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В Тюмени у девушки прямо в руках загорелась дамская сумочка. Причиной тому стала портативная зарядка, подключенная в момент инцидента к телефону.

По предварительным данным, жительница Тюмени возвращалась с работы домой, когда почувствовала запах горелого. Она увидела, что источником дыма стала ее дамская сумочка, в результате девушка не растерялась и бросила ее в сугроб снега. Возгорание было потушено самостоятельно, и вызывать экстренные службы для помощи не пришлось.

По словам потерпевшей, она больше не будет заряжать мобильный телефон при помощи портативной зарядки и не рекомендует делать это другим людям. Спасатели призывают граждан быть внимательными в ходе использования популярного устройства Power Bank, контролировать их работу и, если будет замечен перегрев, то обратиться с этим вопросом к производителю.