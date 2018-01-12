Жители Стерлитамака обнаружили труп мужчины у дома

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В Стерлитамаке на приусадебном участке частного дома 10 января жители обнаружили труп молодого мужчины.

Шокирующая информация появилась сегодня в социальных сетях: в Башкирии в огороде частного домостроения в Стерлитамаке в микрорайоне Выселки был обнаружен труп 22-летнего мужчины. Обнаружила его маленькая девочка, когда выходила во двор вылить воду. Увидев это, ребенок едва не лишился сознания. Она сообщила о страшной находке матери, а та, в свою очередь, вызвала сотрудников полиции.

Точные причины смерти мужчины устанавливаются. Рассматривается версия гибели в состоянии алкогольного опьянения вследствие обморожения. Причем, обувь молодого человека была обнаружена на соседнем участке. Во всех этих деталях будут разбираться следственные органы. Официального заявления от пресс-служб полиции пока не поступало.