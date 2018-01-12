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Жительница Советска выбросила из окна трех собак

Сегодня, 14:04

Из окна жилого дома в Советске женщина выбросила трех собак. По ее словам, животные ей мешали.

Одна из жительниц Советска, которая проживает по улице Гоголя, завела себе троих собак, которые какое-то время скрашивали существование хозяйки.

11 января соседи стали свидетелями ссоры, которая происходила в квартиле любительницы животных. Оказалось, что одна из соседок, которая не очень любила собак, каким-то образом проникла в чужую квартиру, устроила там дебош и выбросила троих собак через окно четвертого этажа. Неадекватная женщина объяснила, что животные ей попросту мешали.

По имеющимся данным, животные содержались в плохих условиях и были сильно истощены. Очевидцы сообщают, что две собаки погибли мгновенно, а третья в течение получаса. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые должны разобраться в ситуации. Какое должна понести наказание женщина и будет ли открыто уголовное дело по данному факту, пока неизвестно.


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