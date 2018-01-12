Водитель в Петрозаводске собрал пробку, уснув за рулем

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11 января примерно в 17:15 в г. Петрозаводске автомобилист уснул за рулем на оживленном участке пересечения улиц, чем спровоцировал значительную пробку.

Пока не приехали сотрудники пожарно-спасательной службы города, неадекватный человек за рулем автомобиля не реагировал на окружающих, создавая пробку на дороге с оживленным движением. Водитель уснул, положив голову на рулевое колесо, и не откликался на стуки в окно других участников дорожного движения.

Как выяснилось позже, молодой человек объяснил свое поведение чрезмерной усталостью. Сотрудники медицинской службы не подтвердили состояния алкогольного либо наркотического опьянения у виновника происшедшего. Полицейские рассматривают вопрос о применении наказания к незадачливому автолюбителю.