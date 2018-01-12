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Бэтмен "приказал" жителю Калининграда разбить камнями две машины

Сегодня, 13:32

Житель Калининграда разбил камнем два автомобиля. Такой "приказ" ему поступил от Бэтмена.

 В Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали необычного преступника. 32-летний мужчина при помощи камня разбил два автомобиля, чем нанес ущерб на общую сумму 38 тысяч рублей. Информацию о происшествии сообщил пресс-секретарь полиции Калининградской области.

Сообщается, что инцидент произошел еще 6 января, информация поступила от 61-летнего гражданина, который проживает по улице Генерала Толстикова. Мужчина проинформировал, что в его дворе неизвестный бьет автомобили. Задержал нарушителя участковый, который прибыл на место происшествия.

После установления личности дебошира, оказалось, что это ранее судимый житель этого же дома, который в момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудникам полиции задержанный сообщил, что совершить преступление его попросил Бэтмен, который сообщал – в одном из авто заперта его маленькая дочка.

Вооружившись камнем, преступник разбил переднее и заднее стекла в автомобилях Mazda и Mitsubishi. По данному факту открыто уголовное дело, задержанного направили для прохождения психиатрической экспертизы.


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