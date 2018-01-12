Под Биробиджаном женщина умерла, не дождавшись помощи, лежа на обочине трассы

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В Еврейском автономном округе активно обсуждается шокирующий случай, произошедший под Биробиджаном. Там женщина долгое время лежала на обочине оживленной трассы, пока не умерла, не дождавшись помощи.

Социальные сети взорвались негодованием. Оказалось, что за несколько часов лишь один водитель остановился, увидев лежащую в снегу женщину, и вызвал скорую помощь. Однако, как сообщили приехавшие медики, женщина была мертва. Позднее выяснилось, что это была жительница Хабаровска и умерла она от сердечного приступа, хотя ее можно было спасти, если бы кто-нибудь из проезжавших мимо водителей остановился или просто бы набрал телефон «скорой».

Пользователи социальных сетей задаются риторическим вопросом, что же произошло с людьми, как можно было спокойно проезжать мимо человека, который явно нуждался в помощи. Кроме того, комментаторы вспомнили неписанное правило, которое существовало в советское время у водителей. Зимой нельзя, проезжая по трассе, не подвезти пешехода, если до населенного пункта далеко.