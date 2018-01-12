Житель Кирова сломал позвоночник при нырянии в купель сауны и продолжил пить

Сегодня, 12:29

Пьяный житель Кирова, нырнув в купель сауны, сломал свой позвоночник, а затем продолжил употреблять алкоголь. Спустя некоторое время молодого человека доставили в реанимацию.

В Кирове компания молодых людей отдыхала в одной из саун города и употребляла алкогольные напитки. В какой-то момент один из участников веселья решил нырнуть в купель сауны, чтобы освежиться. Однако прыгнул он туда неудачно, в результате чего получил перелом позвоночника. Не почувствовав особого дискомфорта, возможно, под влиянием болевого шока и алкоголя, парень пошёл к своим друзьям употреблять алкоголь дальше.

Только через один час друзья молодого человека обратились в службу скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики увезли парня в реанимацию.

Сам пострадавший давать какие-либо комментарии отказался, заявив, что алкоголь и «глупые поступки» до добра никогда не доводят.