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В Петербурге водитель избил подростка из-за брошенного в машину снежка

Сегодня, 12:05

В Петербурге водитель Volkswagen избил подростка из-за случайно брошенного в машину снежка. Инцидент произошел вблизи КАД, школьник госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, 10 января вблизи КАД дети играли в снежки, в это время 15-летний школьник случайно попал в ехавшую машину марки Volkswagen. Водитель разозлился, остановился и направился к подростку. В результате неизвестный мужчина нанес парню несколько ударов по лицу и скрылся с места ЧП. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб губы.

Мать школьника по личным причинам отказалась от обращения в полицию. Несмотря на решение родителей, сотрудники правоохранительных органов занялись рассмотрением этого вопроса по факту избиения несовершеннолетнего гражданина. Проводятся следственные мероприятия.


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