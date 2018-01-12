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Работник «Северстали» скончался в душевой завода

Сегодня, 11:58

Работник «Северстали» скончался в душевой. Инцидент произошёл вчера, 11 января, на территории кислородно-конвертерного производства.

Информацию о данном происшествии сообщили источники в правоохранительных органах. Также информацию об этом подтвердили в самом ПАО «Северсталь».

В сообщении пресс-службы компании говорится, что вчера, 11 января, около 15:30 в душевой одного из административно-бытовых комплексов комбината был найден работник подрядной организации, который находился без сознания. Сразу же была вызвана бригада скорой помощи и реанимации. Врачи провели реанимацию мужчины, но это его не спасло, была констатирована его смерть.

Также известно, что была создана специальная комиссия под председательством государственного инспектора труда. Её целью станет выяснение всех обстоятельств случившегося.

По некоторым поступившим данным, погибшему мужчине было 47 лет.


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