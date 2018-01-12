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В США учительница просила мужа и детей не смотреть, как она занимается сексом с учениками

Сегодня, 11:51

Очередной секс-скандал на почве интимных отношений учительницы и школьников разгорелся в США. 40-летняя преподавательница Киша Наколс из штата Виргиния просила супруга и детей подняться на верхние этажи дома, дабы заняться сексом с учениками.

Уголовное преследование Наколс началось еще в 2016 году, когда правоохранителям стало известно об интимной переписке 40-летней учительницы с 17-летним школьником. Подозреваемая присылала подростку свои обнаженные снимки. В ходе расследования дела преподавательницы из американского штата Виргиния полиция установила факт сексуальной связи предполагаемой злоумышленницы с некоторыми другими школьниками. Интимным отношениям Наколс и учеников не мешало даже присутствие в доме ее детей и супруга. Под различными учебными предлогами подозреваемая просила родных отправиться на верхние этажи жилища, дабы уединиться со школьниками.

В 2016 году скандальную преподавательницу осудили на 2 года тюрьмы и 2 года испытательного срока, на протяжении которого Наколс запрещалось употреблять алкоголь. Правонарушительница проигнорировала постановление суда, отправившись за пьянку под арест еще на 30 дней.


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