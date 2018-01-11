На Шри-Ланке в ДТП погиб россиянин и травмирован его приятель

Вчера, 23:26

Россиянин погиб в ДТП на территории Шри-Ланки, а его приятель госпитализирован в больницу с травмами. Оба мужчины оказались простыми туристами, которые уехали на утреннюю прогулку на своих велосипедах.

Зарубежные СМИ сообщили о том, что 11 января, на автомагистрали Галле-Матара, в населенном пункте Камбурупития, произошло ДТП. Два велосипедиста попали под колеса едущего автомобиля. По официальным данным, оба пострадавших были из России. Они приехали в Шри-Ланку с целью туризма.

Россияне рано утром отправились на прогулку по окрестностям региона на велосипедах. В итоге наезда транспортным средством на туристов, один из них скончался на месте происшествия, второго скорая доставила в местную больницу города Матар. Есть подозрение, что мужчины были под воздействием токсичного средства, поэтому не смогли адекватно отреагировать на приближающийся транспорт и попали в ДТП.