VistaNews.ru


На Шри-Ланке в ДТП погиб россиянин и травмирован его приятель

Вчера, 23:26

Россиянин погиб в ДТП на территории Шри-Ланки, а его приятель госпитализирован в больницу с травмами. Оба мужчины оказались простыми туристами, которые уехали на утреннюю прогулку на своих велосипедах.

 Зарубежные СМИ сообщили о том, что 11 января, на автомагистрали Галле-Матара, в населенном пункте Камбурупития, произошло ДТП. Два велосипедиста попали под колеса едущего автомобиля. По официальным данным, оба пострадавших были из России. Они приехали в Шри-Ланку с целью туризма.

Россияне рано утром отправились на прогулку по окрестностям региона на велосипедах. В итоге наезда транспортным средством на туристов, один из них скончался на месте происшествия, второго скорая доставила в местную больницу города Матар. Есть подозрение, что мужчины были под воздействием токсичного средства, поэтому не смогли адекватно отреагировать на приближающийся транспорт и попали в ДТП.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.