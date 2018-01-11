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Мать найденного в подъезде в Энгельсе ребёнка пила с подругой

Вчера, 20:24

В Энгельсе правохранители нашли мать двухлетнего ребёнка, которого ранее обнаружили одного в подъезде. Пресс-центр регионального ГУ МВД информирует, что 25-летняя гражданка распивала с подругой спиртные напитки, когда мальчик ушёл гулять один.

Мамой потерявшегося ребёнка оказалась жительница села Розовое Советского района. По сведениям полиции, женщина отправилась накануне вечером в гости к подруге вместе с сыном. Там дамы распивали спиртные напитки, а затем поехали к друзьям. Мальчик, проснувшись, оказался один и ушёл в подъезд, поскольку дверь квартиры оказалась незаперта.

В подъезде ребёнка нашли соседи и сразу же отправили на попечение правоохранителей, которые оперативно отыскали его мать. На данный момент ведётся проверка и выясняются подробности оставления двухлетнего мальчика одного, по итогам будет принято соответствующее решение.


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