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Юрист из Москвы съел материалы дела

Вчера, 20:29

В Москве в декабре прошлого года один из столичных юристов сьел материалы дела.

Как сообщается в пресс-службе УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы, это произошло в кабинете одного из судебных участков района Филевский парк. Мужчина обязался помочь в юридических вопросах 30-летней жительнице столицы. Он пришёл для ознакомления с материалами её дела (управление автомобилем в нетрезвом виде).

Когда принесли пакет документов, юрист начал вырывать из рук бумаги и попросту съел проект направления на медэкспертизу, а также результаты алкотестера. Данного нарушителя сразу задержали сотрудники полиции. Доверительница лишена водительских прав сроком на 1 год и 8 месяцев. Также на неё наложили штраф. Копии повреждённых бумаг передали работники ГИБДД.


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