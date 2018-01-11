В Перми сообщили подробности шокирующей смерти ребенка от ОРВИ

Вчера, 19:14

В Перми продолжается проверка трагического случая, когда двухлетний мальчик умер от острого респираторного заболевания. Краевой Минздрав сообщил некоторые подробности шокирующей смерти ребенка.

Как заявили члены комиссии министерства, родители малыша пренебрегли рекомендациями участкового педиатра и не явились с сыном на повторный прием. При этом пытались лечить малыша в домашних условиях, посчитав, что диагноз ОРВИ обозначает обыкновенную простуду. Лишь после того, как состояние ребенка резко ухудшилось, мать привезла сына в больницу.

Врачи больницы Кудымкара сразу же начали борьбу за жизнь ребенка, были проведенные реанимационные мероприятия, однако мальчик умер. В настоящее время комиссия продолжает работу. Общественность Пермского края настроена негативно к медикам, поэтому необходимо выяснить ситуацию до конца. Сообщается, что мальчик рос во вполне благополучной семье.