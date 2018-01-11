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В Казани «кусачий» задержанный напал на полицейского

Вчера, 19:11

В Казани задержанный правоохранителями нарушитель оказался «кусачим». Об этом сообщили в полиции. Теперь парень может понести ответственность за свой поступок в тюрьме. Провинившемуся вручили повестку о невыезде.

 В Казани задержанный пьяный 27-летний парень покусал за пальцы полицейского, который переводил его в камеру.

«В районе полуночи при попытке провести задержанного в камеру он укусил за пальцы одного из полицейских, не отпуская его, причинив тем самым ему физическую боль», - сообщают правоохранители.

После происшествия полицейские провели уточнение обстоятельств дела. Парню предъявлено обвинение в незаконных действиях в отношении полицейского при исполнении служебных обязанностей. Виновник инцидента отправился домой с подпиской о невыезде.


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