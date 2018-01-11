В Тюмени продолжаются поиски Сергея Собянина после семилетней пропажи

Вчера, 18:52

Полиция в Тюмени официально разыскивает 56-летнего Сергея Собянина. Тезка мэра Москвы пропал без вести семь лет назад, но до сих пор поиски не прекращаются.

Пресс-служба МВД Тюмени сообщила о том, что поиски пропавшего без вести Сергея Собянина продолжаются до этого дня. Мужчина семь лет назад ушел из своего дома, и больше из родных, знакомых и друзей его никто не видел. На момент пропажи Сергею было 50 лет, он проживал в Тюмени по улице Коммунаров в собственном доме.

О целях своего ухода в тот день глава семейства никому не сообщил. Сотрудники полиции обращаются ко всем неравнодушным жителям Тюмени и ближайших районов с просьбой о сообщении информации о пропавшем тезке мэра Москвы Сергее Собянине. Из особенных примет пропавший имеет медленную речь и родимое пятно в районе затылочной части головы. На вид 57 лет.