Пенсионерка в Челябинске умерла под сирены проезжающих мимо "скорых"

Вчера, 18:41

Пенсионерка из Челябинска скончалась просто на глазах прохожих посреди города. В это время люди вызвали медиков, но скорые помощи ехали мимо по дороге.

В Челябинске на улице местная пенсионерка умерла на глазах у общественности. Хотя прохожие сразу вызвали скорую помощь, медики уже не смогли оказать помощь, так как у женщины сердце остановилось за несколько минут ранее. По рассказам прохожих, когда пенсионерке стало плохо, люди начали останавливать едущие четыре автомашины неотложной помощи, но водители не останавливались. Один из них сказал, что по этому вызову приедет совершенно иная команда фельдшеров.

В социальной сети Челябинска проходит активное обсуждение данного происшествия. Хотя некоторые считают, что едущие скорые помощи и не должны были останавливаться, так как им это запрещено инструкцией. Параллельно люди сообщили об этом случае в полицию. Теперь следователи проведут проверку.