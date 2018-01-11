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В Петербурге иномарку вымазали фекалиями за неправильную парковку

Вчера, 18:19

В Санкт-Петербурге горожане вымазали иномарку фекалиями за неправильную парковку. Споры насчёт таких парковок на газонах продолжаются.

По улице Адмирала Черокова во дворе наказали очередного нарушителя. Смысл заключался в том, что на автомобиль высыпали мусор, а после использовали необычный метод: пробили колёса, поцарапали двери и вымазали транспортное средство экскрементами. Большинство жителей считает, что парковка на газоне запрещена, но некоторые полагают, что данный вид наказания слишком жесток.

В соцсети "ВКонтакте" в одном из местных пабликов владелец машины пообещал вознаграждение тому, кто укажет имя карателя. Водителя попросили привести в порядок газон и больше так не парковаться.


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