В Пермском крае табуретка спасла женщину от насильника

Вчера, 18:07

Закончилось расследование уголовного дела против злоумышленника в Пермском крае. Так, 17 сентября 2017 года знакомый мужчина пытался изнасиловать женщину. Причиной неудачной попытки стала табуретка, которой женщина отбилась от нападавшего.

В сентябре прошлого года компания знакомых проводила громкое застолье в летней кухне. В результате опьянения один из знакомых начал распускать руки, и женщина попыталась сбежать. Подспорьем оказалась табуретка, которой она ударила пристающего 42-летнего мужчину. В инциденте разобрались в суде.

Мужчине повезло, что он не смог совершить проступок и получил удар, после которого пришел в себя. Мужчина сожалеет о сделанном и в будущем осторожнее будет относиться к алкогольным напиткам и посиделкам с друзьями. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.