VistaNews.ru


В Пермском крае табуретка спасла женщину от насильника

Вчера, 18:07

Закончилось расследование уголовного дела против злоумышленника в Пермском крае. Так, 17 сентября 2017 года знакомый мужчина пытался изнасиловать женщину. Причиной неудачной попытки стала табуретка, которой женщина отбилась от нападавшего.

 В сентябре прошлого года компания знакомых проводила громкое застолье в летней кухне. В результате опьянения один из знакомых начал распускать руки, и женщина попыталась сбежать. Подспорьем оказалась табуретка, которой она ударила пристающего 42-летнего мужчину. В инциденте разобрались в суде.

Мужчине повезло, что он не смог совершить проступок и получил удар, после которого пришел в себя. Мужчина сожалеет о сделанном и в будущем осторожнее будет относиться к алкогольным напиткам и посиделкам с друзьями. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.