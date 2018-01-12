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Во Владивостоке проверяют факт лишения ребенка селезенки

Сегодня, 01:30

Согласно телефонограмме из ВКБ №1от 25 декабря прошлого года, прокуратура проводит расследование. Так, причиной проверки стал случай ранения ребенка в школе. В результате 5-классник лишился селезенки.

 Сотрудники прокуратуры Первореченского района Владивостока расследуют детали происшествия 25 декабря прошлого года. По предварительной информации, мальчик, ученик 5 класса получил на перемене травму живота. В результате был доставлен в больницу, где ему удалили селезенку и оказали нужную медицинскую поддержку. О случае врачи сообщили в прокуратуру.

Теперь по факту причинения тяжких телесных травм в учебном заведении будут найдены и наказаны виновные. На данный момент жизни ребенка угрозы нет. Мальчик чувствует себя хорошо.


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