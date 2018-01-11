На вологодском предприятии «Славянский хлеб» умер рабочий

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На вологодском предприятии ОАО «Славянский хлеб» утром 10 января умер рабочий. Информацию предоставляет Государственная инспекция труда.

Инцидент произошёл в утреннее время, 10 января. По предварительной версии, мужчине, который работал на должности укладчик-упаковщик, резко стало плохо. На место ЧП сразу же вызвали машину скорой помощи. Сотрудники медицинского учреждения попытались реанимировать мужчину прямо в цеху, однако результата мероприятия не принесли, им пришлось констатировать смерть сотрудника «Славянского хлеба».

Сейчас устанавливается точная причина смерти жителя Вологды. Известно, что у него было серьёзное заболевание, которое и могло стать причиной резкой смерти.