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Жительница Архангельска попала в больницу после инъекции омоложения

Сегодня, 14:28

В одном из салонов красоты Архангельска в 2016 году вместо эффекта омоложения женщине вкололи кожную болезнь.

 Как выяснилось, два года назад женщина обратилась в салон с целью провести процедуру под названием мезотерапия. После инъекции женщина должна была визуально помолодеть, но вместо этого она попала в больницу, где ей поставили диагноз аллергодерматит. После этого пациентка обратилась с жалобой на салон к сотрудникам правоохранительных органов.

Следственным комитетом было заведено уголовное дело по оказанию услуг, которые не являются безопасными. Также до конца еще не выяснены обстоятельства и до сих пор собираются доказательства. Была назначена судмедэкспертиза с целью установления связи между проделанной процедурой в салоне и последствиями.
За рассмотрение дела взялся архангельский следственный отдел Ломоносовского округа.


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