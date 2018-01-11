Врачи кардиоцентра в Рязани устроили застолье, несмотря на пациентов

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В сети Интернет появилось видео «Врачи кардиоцентра в Рязани устроили застолье вместо приема пациентов». Ролик просмотрели в региональном Минздраве и отреагировали на отснятый материал пациентов лечебницы. Главврач кардиоцентра получил выговор. С занимаемых должностей уволены замглавврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением.

Видео с громким и провокативным названием поразило не только пользователей Сети, но и Минздрав. Теперь по факту хамского отношения к пациентам понесли наказание виновные. Так, главврач кардиоцентра получил запись в трудовой о вынесенном выговоре. Заместитель главного врача по лечебной работе была вынуждена покинуть рабочее место, а заведующая диспансерно-консультативным отделением ищет новое место трудоустройства после громкого скандала.

Ролик попал в соответствующие органы после игнорирования просьб о приеме пациентов врачами от одного активного больного.