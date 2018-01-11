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Российский солдат сжег БТР за 28 млн рублей, разогревая еду

Сегодня, 14:02

Военнослужащий Семен Мережников стал звездой интернет-мемов, спалив БТР-82 и военную амуницию на 28 миллионов рублей. За свой проступок солдат заплатит полугодовой службой в дисциплинарной воинской части.

Скандальный инцидент произошел в мае прошлого года. Рядовой Семен Мережников проголодался, решив разогреть на костре консервы. В определенный момент что-то пошло не так, и огонь перебросился на стоящий под маскировкой БТР-82. В результате, боевая машина и военная амуниция сгорели дотла. Причиненный солдатом ущерб ВС РФ составил 28 миллионов рублей.

За свой проступок Мережников отправился под Астраханский военный суд, приговоривший горе-солдата к службе в дисциплинарной воинской части сроком на полгода.

Отметим, скандальный инцидент произошел во время учений. БТР замаскировали сухой травой и специальной сетью. Судя по всему, маскировка была отменной, раз Мережников не заметил боевую машину.


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