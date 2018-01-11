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В Челябинске агрессивный голубь напал на рабочего. Инцидент произошел на одном из предприятий города во время ночной смены.

Голубь всегда считался символом мира и добра. Но эти птицы не всегда бывают дружелюбными, иногда они нападают с агрессией на людей. Так, в ночь с 10 на 11 января на территории одного из предприятий Челябинска произошло нападение голубя на работника.

Момент нападения птицы на человека был снят на видео, на котором четко видно, что мужчина хотел накормить голубя хлебом, подразнил его, но птица отказалась. Через какое-то время, когда мужчина уже работал за станком, на него напала агрессивная птица, которая пыталась атаковать руки рабочего. К счастью, он находился в резиновых перчатках, что помогло избежать повреждений.

Как отмечают зоологи, для голубя не характерна агрессия. Такое поведение птица может проявлять только с целью самозащиты. Специалисты сообщают, что у голубей не бывает бешенства, они страдают только нервными заболеваниями, которые приводят к потере зрения и координации.

После просмотра видео многие пользователи осуждали мужчину за его жестокое обращение с птицей, которая справедливо пыталась отомстить ему.