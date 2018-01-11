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В Орле напали на девушку-волонтера штаба Собчак

Сегодня, 12:42

Правозащитник Дмитрий Краюхин сообщил о нападении в Орле на девушку-волонтера местного предвыборного штаба Ксении Собчак. В результате ЧП потерпевшая отделался разорванной курткой.

Инцидент произошел утром 11 января на Первой Курской улице в Орле. Девушка-волонтер местного предвыборного штаба Ксении Собчак ходила по многоквартирным многоэтажкам, собирая подписи в поддержку своего кандидата. Внезапно на активистку напал неизвестный мужчина. Злоумышленник намеревался порвать подписанные листовки, однако волонтер их мужественно отстояла. Как итог, нападавшему пришлось ограничиться разорванной курткой потерпевшей, рассказал Краюхин.

После инцидента девушка направилась в ближайшее отделение полиции, написав заявление на неизвестного правонарушителя. К слову, это не первые неприятности для сотрудников штаба Собчак в Орле. Ранее дебоширы вынесли дверь в помещении регионального отделения.


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