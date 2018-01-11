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63-летнего насильника выпустили на свободу, несмотря на 7 пожизненных сроков

Сегодня, 12:32

63-летний Антони Имьела была осуждён в 2004 году за изнасилование несовершеннолетних. Суд вынес приговор в виде 7 пожизненных сроков, но мужчина вышел на свободу спустя 14 лет пребывания в колонии.

Родители жертв насильника акцентировали внимание на том, что будут добиваться пожизненного заключения Антони Имьела, который не должен был выходить из тюрьмы. Мать последней пострадавшей девочки сообщает, что боится теперь выходить на улицу, зная, что насильник её дочери разгуливает на свободе.

Сотрудники правоохранительных органов акцентировали внимание на том, что в Британии такое происходит довольно-таки часто. По их словам, Антони Имьела на протяжении 14 лет заключения «вёл себя хорошо», и поэтому по законодательству мог выйти на свободу досрочно. В основном жертвами 63-летнего мужчины стали девочки в возрасте 10-14 лет. Его задержали в 2004 году и дали 7 пожизненных сроков заключения.


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