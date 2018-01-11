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В Петербурге женщина умерла после выписки из больницы Святого Георгия

Сегодня, 12:13

После выписки из больницы Святого Георгия умерла жительница Санкт-Петербурга. Следственный комитет устанавливает причину смерти.

 Следователи в Санкт-Петербурге проводят расследование трагического инцидента, который случился с жительницей города. Установлено, что женщина прошла курс лечения в городской больнице Святого Георгия, но сразу после выписки скончалась.

В результате вскрытия установлено, что смерть наступила из-за сдавливания головного мозга, что привело к его отеку. Родственники покойной сообщали, что медики рекомендовали женщине побольше гулять, но через несколько дней ее не стало. Пострадавшая сторона обвиняет медиков в том, что они установили неправильный диагноз и не смогли вылечить пациентку, соответствующее заявление они написали в следственный комитет.

Правоохранители выяснили, что в реанимацию женщина попала 9 декабря 2017 года, на следующий день ее уже перевели в общую палату. 15 декабря состояние больной ухудшилось, и ее снова поместили в реанимацию. Родные уверены, что полученное лечение привело к тому, что болезнь стала прогрессировать еще больше.

После проведения проверки СК Петербурга медицинского учреждения по данному делу будут сделаны выводы.


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