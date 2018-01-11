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Дед Мороз и Человек-паук ограбили ломбард в Абакане

Сегодня, 11:08

Полюбившиеся герои Дед Мороз и Человек-паук попали в сводки разыскиваемых в Абакане. Накануне неизвестные в костюмах ограбили охраняемый ломбард и смогли скрыться с добычей на 900 тыс. рублей. По факту ведется проверка.

В Абакане владельцы ломбарда перестали верить в Деда Мороза и восхищаться Человеком-пауком. Причиной этого стало дерзкое ограбление неизвестных, одетых в тематические костюмы полюбившихся героев. Так, по информации правоохранителей, грабители смогли обчистить ломбард и скрыться до приезда правоохранителей.

Не смогла удержать грабителей даже тревожная кнопка, нажатая сотрудницей заведения. Теперь нарушителей ищет полиция, однако примет похитителей у полиции нет, поскольку всю внешность и фактуру мужчин скрыли карнавальные костюмы.

Предварительно известно, что мужчины нажились на украденном на сумму около 900 тыс. рублей.


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