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В Уфе снесли жилой дом, пока его хозяин находился в командировке

Сегодня, 10:43

В Уфе произошел беспрецедентный случай, уже вызвавший широкий общественный резонанс. Пока 52-летний местный житель был в командировке, его дом снесли. Оставшийся без жилья мужчина тщетно ищет виновных в произошедшем.

Как сообщает сам Фарид, за месяц до Нового года он уехал в командировку, вернулся перед самыми праздниками и с ужасом увидел, что вместо его дома высится куча строительного мусора. Все имущество, в том числе, дорогостоящая бытовая техника и многое другое, что наживалось годами, осталось под руинами.

В настоящее время Фарид «кочует» по знакомым и родственникам, одновременно пытаясь найти справедливость. Несмотря на то, что рядом с его бывшим домом, началось строительство, представители компании-застройщика напрочь отрицают свое участие в сносе дома. Городские власти на все запросы пока не реагируют, так как новогодние каникулы не располагали к нормальной работе администрации. Оставшийся бездомным мужчина, надеется на помощь общественных организаций.


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