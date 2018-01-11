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В Брянске отправленная собака умерла на руках ребенка

Сегодня, 10:49

В Брянске отправленная собака умерла прямо на руках ребенка. Брянские любители животных предполагают, что в смерти животного виноваты догхантеры.

В Брянске произошел неприятный инцидент, который был освещен на официальной страничке группы «Подари надежду. Бездомные животные г. Брянск» в социальной сети ВКонтакте. Автор поста сообщает, сто в поселке Ковшова появились люди, разбрасывающие отравленную еду для животных, от которой погибают не только бездомные собаки, но и домашние.

Женщина рассказала, что ее сын после школы взял их собаку Джесси и отправился за хлебом. На улице Волочаевской животное наелось фарша, который был разбросан прямо на улице, а через час собака скончалась прямо на руках у мальчика. Известно, что ребенок получил сильный стресс в результате случившегося.

Активисты призывают бороться с подобным явлением, по возможности убирать разбросанную еду с улиц. Людей, которые занимаются таким промыслом, призывают остановиться и не калечить невинных животных.


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