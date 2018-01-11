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Засмотревшись на голую грудь таксист Uber лишился зуба и денег

Сегодня, 10:41

Полиция штата Луизиана в США проводит расследование ограбления таксиста Uber. Мужчина стал жертвой предприимчивой пары: мужчины и 22-летней девушки. После оказания услуг такси Рейна Филлос пригласила водителя к себе, показала ему грудь, поцеловала, а после ему выбил зуб ее парень и пытался ограбить.

Американская полиция проводит расследование изощренного грабежа таксиста. Известно, что пара молодых людей решили нажиться на кассовых деньгах водителя такси. Так, молодая дама Рейна Филлос воспользовалась услугами Uber, пригласила мужчину из службы к себе домой и взяла его номер телефона. Обворожила его, показав обнаженную грудь и поцеловала. Увидев произошедшее, ее подельник избил любвеобильного таксиста. В результате у пострадавшего нет зуба, а также он лишился денег, заработанных в такси.


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