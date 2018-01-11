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В аэропорту Варшавы приземлился самолет без шасси

Сегодня, 00:35

В варшавском аэропорту приземлился самолет без шасси. Авиатранспорту пришлось совершить аварийную посадку.

Борт, принадлежащий компании LOT, направлявшийся из Кракова, произвел экстренную посадку в аэропорту польской столицы. Во время приземления у рейса не вышло переднее шасси и он своей носовой частью проехался по взлетно-посадочной полосе.
СМИ сообщают, что в салоне самолета располагались 59 человек и четыре члена экипажа. Их эвакуировали, никто из людей не пострадал. Некоторые пассажиры успели запечатлеть на фото момент происшествия.
Аэропорт Варшавы оказался временно закрыт. Лайнер руководство аэродрома к настоящему времени убрал с взлетно-посадочной полосы, и сейчас его приводят в порядок.


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