В Балтийске нашли 100-килограмовую бомбу со времен ВОВ

Вчера, 23:39

В Балтийске нашли 100-килограмовую глубинную бомбу, которая датирована периодом ВОВ. Взрывчатка находилась под землей просто в городе и могла взорваться в любой момент.

Посреди Балтийска, на перекрестке улицы Чехова с Приморским шоссе была найдена 100-килограммовая глубинная бомба времен ВОВ. В этом месте проводили раскопку котлована для укладки кабеля, а наткнулись на бомбу. в итоге все работы были прекращены, в известность поставлена служба МЧС Балтийска. На место ужасной находки прибыли специальные эксперты-саперы, которые благополучно извлекли бомбу из-под земли.

Хотя времени со времен ее попадания под схорон прошло много, взрывчатка могла детонировать в любой момент. В процессе работы саперов МЧС, рядом с глубинной бомбой были отысканы и несколько минометных снарядов 81 калибра. Все это «добро» в настоящее время локализировано в безопасном месте. Утилизация бомбы и снарядов состоится 11 января в специальном месте – на полигоне.