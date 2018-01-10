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В Воронеже врачи достали вязальный крючок из глаза девочки

Вчера, 23:25

Воронежские медики достали вязальный крючок из глаза годовалой девочки. Врачи этого города провели сложнейшую операцию.

Сложную процедуру провели в областной детской клинической болезни №2. Врачи благополучно извлекли вязальный крючок из глаза маленькой девочки, сохранив ей зрение. Ребенок травмировался совершенно случайно, играя с острым предметом в компании других детей. Девочка попала в больницу в первый день января. Спустя определенное время медики собираются ее выписать.
В первую клиническую больницу Воронежа обращались 415 человек. Наиболее частые жалобы отравления, повреждения и ожоги. Во время праздников в больницу приходили родные 1300 детей по поводу воспаления легких, бронхита и отравления лекарствами. Также врачи помогали женщинам становиться мамами.


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