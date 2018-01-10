В Ленобласти женщине выдали не тот труп на похоронах

Вчера, 22:28

Жительница Ломоносова чутьне похоронила чужого человека вместо родного отца. Об этом сообщают СМИ Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области произошел неординарный инцидент во время церемонии прощания с усопшим. Там в морге перепутали трупы покойников и вынесли родным не то тело.

Жительница Ломоносова увидела в гробу чужого ей человека в наряде отца, о чем незамедлительно рассказала сотрудникам морга, но те принялись оправдываться, и не хотели признавать ошибку.

Как заявил философски работник морга, смерть способна до неузнаваемости менять облик человека. Спустя время люди смогли доказать собственную правоту, а через два часа им вручили тело отца женщины.

Помимо этого, родные умершего уверены, что медики могли перепутать и диагнозы покойников. В журнале регистрации сообщается, что мужчина, которого перепутали, умер от рака в 76 лет, но на самом деле ему было 78 лет, и он скончался от другой болезни.