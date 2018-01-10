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В Ростове пропала 8-летняя девочка

Вчера, 21:57

В Ростове-на-Дону пропала 8-летняя Вероника Портнова. Девочка не появилась дома после уроков, но из стен учебного заведения она ушла вовремя.

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает пропавшую 8-летнюю Веронику Портнову. К оперативникам обратились родители девочки с просьбой в поиске. Они рассказали, что 10 января их малолетняя дочь дома после школы в обычное время не появилась. По информации, которую удалось установить матери, школьница покинула учебное заведение в положенное время, после уроков. Очевидцы видели ее в дневное время в районе улицы Таганрогской 112/3.

Родная тетя Вероники Портновой дала свидетельство, что ее племянница заходила по дороге домой к бабушке по месту работы, но потом ушла. Когда ребенок не появился дома, близкие начали тревожиться. Всем, кто видел или что-то знает о месте пребывания пропавшей, просьба обратиться в полицию.


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