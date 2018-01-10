Делегации ОНК запретили посещать «Кремлевский централ»

Вчера, 21:42

Группа делегатов из Общественной наблюдательной комиссии Москвы не сможет больше посетить «Кремлевский централ» и «Матросскую тишину». Главной причиной такого решения руководства СИЗО стала информация о VIP-номерах в стенах ИТК.

Пятеро участников Общественной наблюдательной комиссии Москвы получили официальный запрет на визиты в ИТК «Матросская тишина» и «Кремлевский централ». Это решение принято следователем СК Москвы. В декабре представители ОНК решили навестить Алексея Улюкаева, который отбывает свой срок наказания в стенах «Кремлевского централа».

Изначально делегаты намерены были посмотреть в каких условиях содержится заключенный, отвечает ли все нормам здравоохранения. Визитеры так и не смогли попасть к Улюкаеву, так как руководители ИТК мотивировали вызовом согласно повесток в вышестоящие органы. Через несколько дней, руководство «Матросской тишины» направило в ОНК письмо от следователя с официальным запретом на визиты в оба учреждения ИТК. Дело в том, что руководитель ОНК Мельникова ранее сообщила, что в стенах изоляторов есть специально оборудованные VIP-камеры.