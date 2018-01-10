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В Москве мужчина изнасиловал свою соседку, попросившую соли

Вчера, 20:46

Москвич совершил жестокое изнасилование своей соседки. Женщина просто попросила у него немного соли, но стала потенциальной жертвой нападения сексуального характера.

Житель Очаково-Матвеевского района Москвы подозревается в совершении тяжкого преступления сексуального характера относительно своей 36-летней соседки, которая стала в этом эпизоде потерпевшей. По материалам уголовного дела, которое расследуют московские оперативники, женщина попросила у своего соседа немного соли, так как та у нее закончилась. Она обещала позже сходить в магазин и возвратить одолженный ей продукт.

Мужчина сначала впустил соседку в свою квартиру и согласился ей одолжить соль. Но через несколько минут набросился на женщину и жестоко изнасиловал ее в стенах своей жилплощади. Когда потерпевшая обратилась к правоохранителям, насильника арестовали. В свое оправдание, преступник сказал, что понял просьбу соседки неправильно. Он подумал, что женщина просто придумала повод, чтобы заняться с ним сексом.


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