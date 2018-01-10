В Воронежской области 10-летний мальчик умер на глазах родного брата

Вчера, 19:55

В Воронежской области скоропостижно умер 10-летний мальчик. Эта трагедия случилась дома, во время игры с родным братом, после прыжка с кровати.

На территории села Преображенка, которое находится в округе Воронежской области, Новый год начался с трагедии, которая произошла 31 декабря. В одной многодетной семье, где на воспитании находятся 11 детей, погиб 10-летний ребенок. Мальчик играл вместе со своим братом в комнате. В процессе развлечения он прыгнул с двухъярусной кровати и капюшоном зацепился за борт. В итоге ребенок просто задушился.

По словам родного брата погибшего мальчика, сначала он подумал, что тот притворяется, но через несколько минут понял, что дело серьёзное и позвал на помощь взрослых. К сожалению, итог был летальный. Медики не смогли помощь, так как к моменту их появления мальчик скончался. В этой семье смерть ребенка не впервые. Родители уже ранее потеряли дочку грудного возраста и 11-летнего сына.