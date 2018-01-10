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В Литве пьяная свинья терроризировала сельских собак

Вчера, 20:00

После плотного обеда гнилыми яблоками свинья терроризировала сельских собак. Инцидент случился в Литве. Об этом сообщает «Delfi».

В литовской деревне Сирутишкис стало известно о «загулявшей» свинье. Свинья наевшаяся гнилых яблок, опьянела и начала гонять сельских собак. Сезон охоты на зверей был открыт в соседнем дворе.

Как сообщают местные жители, неугомонная свинья носилась по всем дворам соседей.

Ранее, в Польше ручной кабан вернулся пьяным после недельного «загула». Теперь пользователи Интернет обсуждают дальнейшую судьбу разгульных животных. Хозяева свиней, теперь не рекомендуют фермерам вводить в прикорм животным подгнившие фрукты, поскольку последствия такой еды смогут сразить животных буквально наповал.


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