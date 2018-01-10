В Балахне мусорщики спасли редкую красноухую черепаху

Вчера, 23:30

В Балахне сортировщики мусора спасли от смерти редкую красноухую черепаху. Об этом сообщили в "Управлении Отходами". Животное нашли сотрудники Балахнинского мусоросортировочного комплекса.

Причины попадания данного животного в отходы не известны. Но добрые работники не растерялись. Они сразу отогрели маленькую черепаху и накормили. Стало известно, что данному "чуду" повезло: один из сотрудников службы решил забрать её к себе домой и приютить. Поэтому сейчас она обрела новую семью и ей ничего не угрожает.

Ранее, при сортировке мусорных отходов в Городце работники обнаружили необычную гармонь 19-го столетия.