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В Балахне мусорщики спасли редкую красноухую черепаху

Вчера, 23:30

В Балахне сортировщики мусора спасли от смерти редкую красноухую черепаху. Об этом сообщили в "Управлении Отходами". Животное нашли сотрудники Балахнинского мусоросортировочного комплекса.

Причины попадания данного животного в отходы не известны. Но добрые работники не растерялись. Они сразу отогрели маленькую черепаху и накормили. Стало известно, что данному "чуду" повезло: один из сотрудников службы решил забрать её к себе домой и приютить. Поэтому сейчас она обрела новую семью и ей ничего не угрожает.

Ранее, при сортировке мусорных отходов в Городце работники обнаружили необычную гармонь 19-го столетия.


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