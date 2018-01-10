VistaNews.ru


В Петербурге спасли от преступников филина и подорлика из Красной Книги

Вчера, 20:07

В Санкт-Петербурге спасли подорлика и филина, включенных в Красную книгу. Одну птицу хотели продать, другую пытались утопить.

В северной столице пернатый подорлик, внесенный в Красную книгу, попал в плохую историю. Его нашли на газоне возле жилого дома, а до этого птицу намеревались продать в одном из интернет-маркетов. Нельзя исключать, что сделка не состоялась, и подорлика выбросили на улицу.
Другого питерского питомца - филина - пытались заклевать вороны недалеко от побероежья Финского залива. Тем не менее, филина удалось спасти местным жителям. Они позвонили в МЧС, до приезда спасателей, вороны сбили птицу на мелководье, где та уже начинала тонуть.
Сейчас как подорлик, так и филин живы, их отправили врачам. Подорлик пока пробудет у ветеринаров, а его собрата по несчастью уже выпустили на улицу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.