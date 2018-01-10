В Петербурге спасли от преступников филина и подорлика из Красной Книги

Вчера, 20:07

В Санкт-Петербурге спасли подорлика и филина, включенных в Красную книгу. Одну птицу хотели продать, другую пытались утопить.

В северной столице пернатый подорлик, внесенный в Красную книгу, попал в плохую историю. Его нашли на газоне возле жилого дома, а до этого птицу намеревались продать в одном из интернет-маркетов. Нельзя исключать, что сделка не состоялась, и подорлика выбросили на улицу.

Другого питерского питомца - филина - пытались заклевать вороны недалеко от побероежья Финского залива. Тем не менее, филина удалось спасти местным жителям. Они позвонили в МЧС, до приезда спасателей, вороны сбили птицу на мелководье, где та уже начинала тонуть.

Сейчас как подорлик, так и филин живы, их отправили врачам. Подорлик пока пробудет у ветеринаров, а его собрата по несчастью уже выпустили на улицу.