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В Уфе трое школьников украли часть 25-метровой гирлянды

Вчера, 18:48

В Уфе в Калининском районе трое школьников украли часть 25-метровой новогодней гирлянды. По подсчётам, сумма ущерба составляет 16 тысяч рублей.

Данное украшение было закреплено на одном из построек по улице Ашкадарской. В итоге "ушло" 25 метров гирлянды. Позже выяснилось, что это совершили трое подростков 13, 14 и 16 лет. Сотрудники полиции задержали похитителей и изьяли предмет. Отвечать по закону будут родители мальчиков, так как те являются несовершеннолетними, отметили в МВД.

В отношении этого, составлены админстративные материалы. Рассматривать дело будет комиссия по делам несовершеннолетних. Она же будет выносить наказание за совершённое происшествие.


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