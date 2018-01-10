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Украинка на заработках в Польше осталась без руки

Вчера, 18:15

Украинка на заработках в Польше лишилась руки. Травму девушка получила от стиральной машины своего работодателя. Известно, что трагедию можно было предотвратить, если бы владелец стиральной машинки не пожалел денег на технику.

Украинка Алена Романенко поехала в Польшу на заработки. Девушка рассказала, что поездка была запланированной для получения дополнительных денег, поскольку в Украине она не могла найти работу. Девушка стала жертвой своего нелюдимого работодателя, поскольку рука пострадавшей попала в «капкан» стиральной машины.

Если бы владелец техники решился пожертвовать грудой металлолома, то девушка не пострадала бы так сильно. Теперь ей предстоит процесс реабилитации. Однако, вернуть конечность уже невозможно.


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