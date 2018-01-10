В Рыбинске хулиганы обстреляли пустой автобус - пострадавших нет

Вчера, 18:07

Пассажирский автобус в Рыбинске был обстрелян неизвестными злоумышленниками. Сотрудники полиции проверяют обстоятельства произошедшего, пострадавших нет.

Согласно сообщению представителей пресс-службы УМВД Ярославской области, 9 января, в Рыбинске группа неизвестных хулиганов обстреляла пассажирский автобус № 12. Об этом полиции рассказали случайные свидетели, которые уже увидели следы на треснувшем стекле. Оперативники проводят проверку, так как на месте происшествия никого не оказалось. В момент атаки транспортное средство стояло на стоянке в Рыбинске.

Пассажиров в салоне не было, так что никто не пострадал. Криминалисты провели все необходимые мероприятия на месте происшествия, чтобы понять, каким образом автобус был обстрелян. Оперативники не исключают варианта, что на стекло просто бросили какой-то предмет, от чего материал просто дал трещины. Но в салоне посторонних предметов не оказалось. Идет расследование.