В Калужской области ученику на занятии подожгли голову

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В Калужской области во время отсутствия преподавателя ученику подожгли голову сокурсники. ЧП произошло в техникуме Перемышльского района. В результате юноша получил ожоги І степени. Против виновника возбуждено уголовное дело.

Во время отсутствия преподавателя в аудитории 17-летний парень решил поджечь волосы сидящему впереди сокурснику. В результате затеи пострадавший получил ожоги І степени.

В деле разобрались правоохранители и признали виновными директора учебного заведения и учителя, который покинул детей во время урока. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Виновнику грозит уголовное наказание за неправомерные действия. Руководителю техникума внесено прокурорское представление, которое рассмотрено, приняты меры по недопущению впредь подобных нарушений.