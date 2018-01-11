В Индии уволили пилотов за семейную драку в небе

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В индии подрались пилоты во время полёта. Самолёт был пару минут без управления. Во время полёта на борту лайнера находились 324 пассажира.

По словам компании Jet Airways, пилоты за такую оплошность уже уволены. Полёт совершался в Мумбаи из Лондона 1 января, сообщил канал BBC.

"В нашей компании самое главное - это безопасность пассажиров и непосредственно самого экипажа", - рассказывает прес-служба перевозчика. По достоверным данным, происшествие имело место как только вылетел Boeing 777 из аэропорта Лондона. Так, пилот ударил свою коллегу по лицу в ходе их ссоры. Кроме того, мужчина не один раз покидал кабину, а это строго запрещено и не соответствует общим правилам безопасности полёта.