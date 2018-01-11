VistaNews.ru


В Индии уволили пилотов за семейную драку в небе

Сегодня, 02:45

В индии подрались пилоты во время полёта. Самолёт был пару минут без управления. Во время полёта на борту лайнера находились 324 пассажира.

По словам компании Jet Airways, пилоты за такую оплошность уже уволены. Полёт совершался в Мумбаи из Лондона 1 января, сообщил канал BBC.

"В нашей компании самое главное - это безопасность пассажиров и непосредственно самого экипажа", - рассказывает прес-служба перевозчика. По достоверным данным, происшествие имело место как только вылетел Boeing 777 из аэропорта Лондона. Так, пилот ударил свою коллегу по лицу в ходе их ссоры. Кроме того, мужчина не один раз покидал кабину, а это строго запрещено и не соответствует общим правилам безопасности полёта.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.