В Костроме 23-летний водитель сбил двух школьниц

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В Костроме 23-летний молодой человек нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет по пешеходному переходу на перекрестке ул. И. Сусанина - ул. Никитской у д. 54/17. В результате пострадали две школьницы. Потерпевшие живы, травмы незначительны.

Молодой водитель ВАЗ-21140 проигнорировал запрещенный сигнал светофора и совершил наезд на двух детей. В результате наезда дети получили травмы и забои. Им оказана медицинская помощь и назначено лечение. По факту ведется разбирательство.

Уполномоченные сотрудники пресс-службы УГИБДД по Костромской области подтвердили факт ДТП, которое произошло 9 января, около 12:40 мск.

Напомним, ранее в Барнауле горе-водитель совершил наезд на девушку на пешеходном переходе и скрылся.