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В Петербурге огромный снежный ком перекрыл движение

Сегодня, 15:04

В Петербурге водителям прекрыл дорогу большой снежный ком. Это произошло на проспекте Космонавтов.

Как сообщают очевидцы, это нельзя назвать ни ДТП ни ЧП. Разве что незначительной помехой на дороге. Проезд и выезд из "кармана" попросту перекрыл снежный ком. И правда, прям на проезжей части лежал "гигант". Он был просто огромным, высотой примерно с автомобиль. После этого данное чудо взялись обсуждать подписчики сообщества, где было выложено фото кома.

"Восстание снеговиков началось", "Это нам привет из космоса", "Шар выехал на проезжую часть потому, что водитель забыл поставить его на тормоз", - делятся автомобилисты. Водители общими усилиями убрали снег с дороги на обочину.


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